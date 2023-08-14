Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir

Küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon endişeleriyle birlikte Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Çin'deki deflasyonist süreç ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, gayrimenkul sektöründeki sorunlarla birleşerek satış baskısını derinleştirdi. Japonya'da ise Japon yeninin geri çekilmesi dolar/yen paritesini 2023'ün zirvesine taşıdı. Piyasalarda oynaklığın artması beklenirken, teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısı da devam ediyor.

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalar, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Çin'de geçen ay itibarıyla başlayan deflasyonist sürecin yanında ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler güçlü kalmaya devam ederken, gayrimenkul sektöründeki iki büyük oyuncunun vadesi gelen kupon ödemelerini yapamaması bölgede satış baskısının derinleşmesine neden oldu.

Ülkedeki en büyük inşaat şirketlerinden Country Garden yılın ilk yarısında 7,6 milyar dolar zarar etmiş olabileceğini duyururken, şirketin hisse fiyatı yüzde 13 azalışla tarihi düşük seviyeye indi.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ülkede kredi kullanımının da gerilemiş olması ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri hat safhaya çıkarırken, yarın açıklanacak perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin piyasalarda oynaklığı artıracağı öngörülüyor.

Öte yandan, Japonya tarafında Japon yeni dolar karşısında geri çekilmeye devam ederken, dolar/yen paritesi 145,2 ile 2023'ün zirvesini test etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir süre daha şahin kalmaya devam edebileceği endişesinin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade ederek, şahin Fed endişelerinin bölge genelinde teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısını da artırdığını hatırlattı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,79 azalışla 2.570 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.178 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,21 değer kaybıyla günü 32.080 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 144,9 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 65.204 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 18.717 puanda seyrediyor.