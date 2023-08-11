Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarına devam etmeyebileceği beklentileriyle pozitif bir seyir izlenirken, Asya borsaları negatif ayrışıyor. Çin'deki endişeler ve Çinli teknoloji şirketlerine getirilen sınırlamalar Asya pay piyasalarında düşüşe neden oldu. Japonya'da tatil nedeniyle piyasalar kapalı. Güney Kore'de Kospi endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi değer kaybetti. Dolar/yen paritesi 144,8 seviyelerinde işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi düşüş yaşadı.