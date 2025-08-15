Asya Borsalarında Pozitif Seyir, Japonya Büyümesi Beklentileri Aşarken Çin Verileri Zayıf Kaldı

Asya borsalarında pozitif bir seyir gözlemlenirken, Japonya'nın beklenenden fazla büyümesi ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler yatırımcılar arasında risk iştahını artırdı. Japonya'da GSYH'nin yıllık bazda yüzde 1 artması, Merkez Bankası'nın faiz artırımı ihtimallerini tekrar gündeme getirdi.

Asya borsalarında, Hong Kong hariç pozitif seyir öne çıkarken, Japonya'da beklentileri aşan büyüme ile Çin'de kötü gelen veriler sonrası ülkede teşvik beklentilerinin güçlenmesi bölge genelinde risk iştahını artırıyor.

ABD'de üretici enflasyonunun öngörüleri aşması sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin gücünü koruması Asya piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisi ABD'nin gümrük vergilerine rağmen ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü. Ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte, önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 1 arttı. Yıllık büyüme beklentisi yüzde 0,4 seviyesindeydi.

Analistler, beklentileri aşan büyümenin, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımına yönelmesine yol açabilecek etkenlerden biri olduğunu ifade etti.

Çin tarafında ise perakende satışlar temmuzda yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin altında artış kaydederken, senenin 7 ayında da yıllık yüzde 4,8 yükseldi.

Ülkede, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5,7 artışla beklentileri aşamadı. Ülkede sanayi üretimi yılın 7 ayında, önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdi.

Çin'de temmuza ilişkin işsizlik oranı ise yüzde 5,2 ile tahminlerin hafif yukarısında geldi. Bu dönemde ülkede sabit sermaye yatırımı temmuzda yüzde 1,6 artışla öngörülerin gerisinde kaldı.

Analistler, Çin'de arka arkaya gelen zayıf verilerin, hükümetin ekonomiyi destekleyici adımlar atabileceği beklentilerini güçlendirerek borsalarda alımları tetiklediğini ifade etti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,73 artışla 43.387,00 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükselişle 3.699,50 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,13 kayıpla 25.231 puanda seyrediyor.

Öte yandan, Güney Kore ve Hindistan'da resmi tatil sebebiyle işlem yapılmıyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
