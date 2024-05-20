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Asya Borsalarında Pozitif Seyir

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Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla izlenen pozitif seyrin Asya pay piyasalarına da taşındığı görülüyor.

Asya borsalarında pozitif seyir izleniyor.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla izlenen pozitif seyrin Asya pay piyasalarına da taşındığı görülüyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Çin Merkez Bankası (PBoC) 1 ve 5 yıllık gösterge kredi faiz oranlarını (LPR) beklentiler doğrultusunda sırasıyla yüzde 3,45 ve yüzde 3,95'te sabit tuttu.

Analistler, ABD pay piyasalarındaki güçlü risk iştahının Asya'ya da taşındığını belirterek, hafta içinde özellikle Japonya'da açıklanacak üçüncül sanayi faaliyet endeksi, çekirdek makine siparişleri, dış ticaret dengesi ve enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşırken, bugün parite yüzde 0,1 artışla 155,8 seviyesinden işlem görüyor.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 39.070 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artışla 2.742 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 3.168 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 19.641 puan seviyesinde bulunuyor. Hindistan'da ise tatil sebebiyle bugün piyasalarda işlem gerçekleşmedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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