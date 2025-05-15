Asya Borsalarında Negatif Seyir: Jeopolitik Gelişmeler ve Tarife Belirsizlikleri

Asya borsalarında, jeopolitik gelişmeler, bazı gümrük tarifeleri ve gelecek dönemde tarife risklerinin geri gelip gelmeyeceğine yönelik belirsizlikler nedeniyle negatif seyir izleniyor.

ABD'nin ticaret ortaklarına karşı uyguladığı sert tarifelerinin büyük bir bölümünü ertelemesi ancak bazı ithalat tarifelerinin yürürlükte kalmaya devam etmesi birçok imalatçı şirket için risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Merkez bankaları tarafından da küresel ticarete yönelik temkinli duruş sürerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Japonya Merkez Bankasının (BoJ) geçtiğimiz haftalarda haziran ayı için fiyatlanan faiz artırımı beklentisi ekim ayına ötelendi.

Analistler, imalat merkezlerinin büyük ölçüde Asya'da yer alması sebebiyle tarifelerin bölge ülkeleri üzerinde etkili olduğu ve Japonya'da beklentilerin altında gelen üretici enflasyonunun bankanın işini kolaylaştırdığı yorumunu yaptı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın balistik füze programına destek verdikleri gerekçesiyle Çin ve Hong Kong'da yerleşik bazı kişi ve firmaları yaptırım listesine eklediğini duyurdu. Söz konusu kararın ABD ve Çin arasındaki ticaret uzlaşısı sonrası azalan ticari gerginlikler açısından olumsuz olabileceği konuşuluyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 37.790 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 azalışla 2.622 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.386 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 23.474 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,3 kayıpla 81.114 puanda seyrediyor.