Asya Borsalarında Negatif Seyir, Güney Kore Pozitif Ayrıştı

Asya borsalarında negatif bir seyir öne çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi bölge pay piyasalarından pozitif ayrıştı.

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair olumlu beklentilere karşın Banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, Bankanın politikalarına ilişkin endişelere sebep oluyor.

ABD'de Donald Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine yönelik kararının etkileri de varlığını koruyor. Kararın, özellikle Hindistan merkezli teknoloji şirketlerini etkilemesi bekleniyor.

Bu gelişmelere ek olarak, ABD'li çip üreticisi Nvidia, yapay zeka firması OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında şirkete 100 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Haberin ardından ABD endekslerinde teknoloji ve yarı iletken sektöründe etkili olan yükseliş Güney Kore tarafına yansıdı.

Güney Kore'de Kospi endeksi rekor seviyeden kapanırken, Japonya borsasında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,51 yükselişle 3.486,19 puandan kapandı. Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.809 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 azalışla 26.124 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 81.880 puandan işlem görüyor.