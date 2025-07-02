Asya Borsalarında Negatif Seyir, ABD'den Gümrük Tarifeleri Hakkında Olumsuz Açıklamalar

Asya borsalarında Hong Kong hariç negatif bir seyir öne çıkarken, ABD yönetiminin gümrük tarifelerinde yeni bir erteleme yapılmayacağına yönelik tavrı risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Temmuz'a kadar ertelediği tarifelerin süresini uzatmayı düşünmediğini açıklaması risk algısı üzerinde etkili oluyor. Trump'ın Japonya ile ticaret anlaşması konusundaki açıklamaları yakından takip edilirken, konuya ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Trump, Japonya ile ticaret anlaşması yapılıp yapılmayacağından şüpheli olduğunu kaydederek, Japonya ve diğer ülkelerin "ABD'yi 30-40 yıldır kazıkladığı için şımardığını" öne sürdü.

Japonya'nın ihtiyacı olduğu halde ABD'den pirinç almadığını ifade eden Trump, bu ülkenin ayrıca milyonlarca otomobil gönderdiği halde kendilerinden otomobil ithal etmediğini belirtti.

Trump, ABD'nin Japonya ile harika bir ortaklığı olduğunu ancak ülkenin ticaret konusunda kendilerine adaletsiz davrandığını savunarak, "O günler geride kaldı. Bu yüzden onlara bir mektup yazacağım ve 'Size çok teşekkür ediyoruz ve ihtiyacımız olan şeyleri yapamayacağınızı biliyoruz, bu nedenle yüzde 30, yüzde 35 ya da bizim belirlediğimiz rakam neyse onu ödüyorsunuz.' diyeceğim. Çünkü bildiğiniz gibi Japonya ile de çok büyük bir ticaret açığımız var ve bu Amerikan halkı için çok adaletsiz bir durum." diye konuştu.

Japonya'nın baş ticaret müzakerecisi Ryosei Akazawa da Japon ve ABD heyetlerinin olası bir anlaşma için samimi görüşmeler yürüttüğünü ancak temel farklılıkların hala çözülmediğini söyledi.

Çin tarafındaki gelişmeler de yakından takip edilirken, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin ile Avrupa Birliğinin (AB) "küresel istikrar" için güvenilir, güçlü ve karşılıklı fayda sağlayan ortaklara dönüşmesi çağrısında bulundu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 39.755 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 3.075 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 kayıpla 3.456 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 83.522 puan seviyesinde bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 24.293 puandan işlem görüyor.