Haberler

Asya Borsalarında Karışık Seyir: Ticaret Gerilimleri ve Yaptırım Haberleri Etkili Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asya borsalarında, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimiyle birlikte ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımlar sonrası karışık bir seyir izleniyor. Güney Kore devleti, ABD ile ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedebileceklerini belirtti. Japonya, Güney Kore ve Çin borsa endekslerinde değişkenlik gözlemleniyor.

Asya borsalarında, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yanı sıra ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamasının ardından karışık bir seyir izleniyor.

ABD yönetiminin, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamalara misilleme olarak bu ülkeye yönelik yazılım destekli ihracatı sınırlamayı değerlendirdiğine ilişkin haberler risk iştahının azalmasında etkili olurken, konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olası görüşmesine ilişkin karışık mesajlar vermesi de belirsizliği artırırken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çinli yetkililerle görüşmek üzere Malezya'ya gideceğini bildirdi.

Bu gelişmelerin yanı sıra dün ABD Başkanı Trump Budapeşte'de yapılması planlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan görüşmesini iptal ettiğini açıkladı.

Trump, zirveyi iptaline gerekçe olarak, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi. Hedeflediğimiz noktaya ulaşabileceğimizi düşünmedim. Bu yüzden iptal ettim, ancak gelecekte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu haber akışının ardından azalan risk iştahıyla bölge endekslerinde hisse ve sektör bazlı satış baskısı takip ediliyor.

Güney Kore ve ABD'nin bir ticaret anlaşmasına ulaşabileceğine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, bugün yaptığı açıklamada ABD ile ticaret görüşmelerinin biraz zaman aldığını ancak, rasyonel bir anlaşmaya ulaşabileceklerine inandığını söyledi.

Güney Kore Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

Merkez bankaları tarafında ise Güney Kore Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 2,50 seviyesinde sabit bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun istikrarlı seyrini korumasıyla birlikte, ekonomik büyüme görünümüne ilişkin yüksek belirsizliğin devam ettiğini belirtilerken, ekonomik büyüme tarafında özellikle tüketim ve ihracat kaynaklı iyileşme eğilimini sürdüğü bildirildi.

Gayrimenkul piyasasındaki gelişmelere dikkat çekilen açıklamada, "Gayrimenkul piyasası istikrar önlemlerinin Seul ve çevresindeki konut piyasaları ile hane halkı borçları üzerindeki etkileri ve döviz kuru oynaklığı gibi finansal istikrar koşullarının daha yakından izlenmesi gerekmektedir. Kurul, bu nedenle, mevcut baz faiz oranı seviyesinin korunmasının uygun olduğuna karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,30 düşüşle 48.667 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,98 azalışla 3.845,6 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 3.907 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 primle 25.857 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 85.109 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
İmralı heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3. ziyaret

DEM heyetinden sürpriz hamle! Erdoğan'a gidecekler
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Hakkında hapis cezası istenen ünlü ismin kader günü belli oldu
Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi
Tam 28 gol oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Tam 28 gol oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.