Asya Borsalarında Karışık Seyir: Jeopolitik Gerilimler ve Ekonomik Veriler Etkili

Asya borsaları Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yanı sıra bölgede açıklanan makroekonomik veriler ile Çin'in faiz kararının ardından karışık bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda, İran ile İsrail arasında süren gerilim risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahalede bulunabileceğine yönelik endişeler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Bu gelişmelerle Asya tarafında karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranının ise yüzde 3,5'te sabit tutulduğunu bildirdi.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da çekirdek enflasyon mayısta beklentiyi aştı. Ülkede mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda tahminlere paralel olarak yüzde 3,5 artarken, çekirdek TÜFE yüzde 3,7 ile öngörülerin üzerinde artış kaydetti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) son para politikası kurulu toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda, Japonya ekonomisinin genel olarak ılımlı bir toparlanma kaydetmiş olmasına karşın bazı alanlarda zayıflık belirtileri görüldüğü ifade edildi.

Tutanaklarda, enflasyon beklentilerinin ise ılımlı bir artış gösterdiğine işaret edilerek, kısa vadede TÜFE'deki yıllık artış oranının mevcut seviyelerde seyretmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalışla 38.407 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,5 yükselişle 3.021 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle 3.359 puanda seyrediyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,8 değer kazancıyla 23.422 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 82.097 puan seviyesinde bulunuyor.