Asya Borsalarında Karışık Seyir: Japonya Merkez Bankası Açıklamaları ve Ekonomik Veriler Etkili

Asya borsalarında, bölgede açıklanan ekonomik veriler ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı korumacı ticaret politikalarının ekonomilere olası etkilerine ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Bu belirsizlik ortamında ABD'nin ticaret ortaklarıyla yapacağı tarife anlaşmaları yatırımcıların odağında bulunurken, gözler gelecek ay gerçekleşmesi beklenen ABD-Japonya ticaret görüşmesine çevrildi.

Bölgede bugün açıklanan veriler, siyasi gelişmeler ve BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın ifadeleri piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Bu doğrultuda BoJ'un düzenlediği konferansta konuşan BoJ Başkanı Ueda, artan gıda fiyatlarının yüzde 2 hedefine yakın olan enflasyonu yükseltebileceği riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Enflasyon beklentilerinin yüzde 1,5 ile yüzde 2 arasında seyrettiğini ve bunun son 30 yılın en yüksek seviyesi olduğunu aktaran Ueda, özellikle pirinç fiyatındaki yükselişe dikkati çekti.

Bu gelişmelere ek olarak, Güney Kore'de, 3 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimlerde görevden alınan Yoon Suk Yeol'un yerine yeni başkan seçilecek. Bölgedeki haberlere göre yapılan anketlerde, Lee Jae-myung 6 aday arasında önde görülüyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de nisan ayına ilişkin sanayi karları yüzde 3 artışla güçlenmeyi sürdürdü. Sanayi karları ocak-nisan döneminde ise yıllık bazda yüzde 1,4 yükseliş kaydetti.

Analistler, açıklanan sanayi karlarının ABD ve Çin arasındaki ticaret restleşmelerine ve belirsizlik ortamına karşın Çin hükümetinin son dönemde izlediği teşvik politikalarının ekonomiyi desteklediğine ilişkin iyimserlikleri beslediğini kaydetti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 37.749, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 2.637 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.340 puandan işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 23.362 puanda bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 kayıpla 82.021 puanda seyrediyor.