Haberler

Asya Borsalarında Karışık Seyir: Fed ve Çin Ekonomisi Etkili

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine dair belirsizlikler ve Çin'deki imalat sanayi aktivitesinin daralmasını sürdürebilir olması gibi faktörler nedeniyle karışık bir seyir izleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimine dair temkinli bir yaklaşım sergilemekte.

Asya borsalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılki faiz indirimlerini tamamlamış olabileceğine yönelik beklentiler ve Çin'de açıklanan ekonomik aktivite verilerinin etkisiyle karışık seyir izleniyor.

Dünyada enflasyonla mücadele süreci devam ederken merkez bankaları da öngörülemez fiyat artışlarının önüne geçmek ve enflasyonun tekrardan güçlenmesini önlemek amacıyla temkinli davranmayı sürdürüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ekim ayı para politikası kararı sonrası, aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılmasının kesin olmadığını söylemişti. Powell, yüksek düzeydeki belirsizliklere vurgu yaparken temkinlilik mesajları vermişti.

Söz konusu mesajlarla azalan risk iştahı, küresel pay piyasalarında etkisini gösteriyor.

Çin'de imalat sanayi aktivitesi daralmayı sürdürdü

Çin'de imalat sektörü aktivitesinin ekimde de daralmaya devam etmesi, Çin tarafının negatif ayrışmasında etkili oluyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim 2025'te bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 49'a düştü. İmalat sanayisindeki ekonomik aktiviteyi ölçen endeks, 7 aydır daralma bölgesinde seyrediyor.

Çin ile ABD arasındaki tarife gündemi, imalat sanayisi büyük oranda ihracata dayalı Çin'de ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Tokyo TÜFE beklentileri aştı

Japonya tarafındaki veri akışı da yakından takip edilirken Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yüzde 2,8 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede eylül işsizlik oranı yüzde 2,6 oranında gerçekleşti, bu veri öngörülerin üzerinde seyretti. Sanayi üretimi ise eylülde aylık bazda yüzde 2,2 ve yıllık bazda 3,4 ile tahminlerin üzerinde geldi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,25 yükselişle 52.478 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,50 artışla 4.107 puandan tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 3.956 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 25.973 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 84.260 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.