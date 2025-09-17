Haberler

Asya Borsalarında Karışık Seyir: Fed Kararları Bekleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın alacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izliyor. Fed'e ilişkin faiz indirim beklentileri sürerken, yatırımcılar ABD ve Çin liderleri arasındaki görüşmeyi bekliyor. Çin'in yarı iletken üreticisi SMIC, yeni çip ekipmanlarıyla test sürecine başladığını açıkladı.

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu akşam alacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler öncesi karışık seyrediyor.

Küresel piyasalarda Fed'e ilişkin faiz indirim beklentileri sürerken para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın parasal gevşemesine yönelik öngörülerin gelecek yıla da taşındığı görüldü.

Asya tarafında ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında cuma günü gerçekleşmesi beklenen görüşme öncesinde yatırımcıların temkinli kalmak istemesi de pay piyasaları üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC), yerli üretim gelişmiş çip ekipmanlarıyla test sürecine başladığını duyurdu. Haber akışının ardından SMIC hisseleri yüzde 5'in üzerinde değerlendi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayında dış ticaret dengesi 242,5 milyar yen (yaklaşık 1,6 milyar dolar) ile beklentilerin altında açık verdi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 44.854 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,1 gerilemeyle 3.411 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 3.875 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 primle 26.910 puanda, Hindistan'da da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 82.688 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Anne olmaya hazırlanan La Casa de Papel'in yıldızından karnı burnunda paylaşım

Hamile olduğunu açıklamıştı, son halini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KYK yurduna yerleşen genç kız, odasının manzarasını görünce ağladı

KYK yurdunda odasının manzarasını görünce ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.