Haberler

Asya Borsalarında Karışık Seyir: Çin Ekonomisi Endişeleri Sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asya borsaları, ABD'nin federal hükümetinin yeniden açılmasına dair iyimserliklere rağmen Çin ekonomisine ilişkin endişelerle dalgalı bir seyir izliyor. Japonya'da cari denge beklentileri aşarken, Çin'de ise ekonomik büyümeye dair kaygılar hissediliyor.

Asya borsalarında, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair iyimserliklere karşın Çin ekonomisine ilişkin devam eden endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de hükümetin yeniden açılma sürecine dair olumlu beklentiler piyasalarda risk iştahını desteklemesine rağmen Asya tarafında Çin ekonomisine ilişkin süregelen endişeler öne çıkıyor.

Bölgede teknoloji hisselerindeki toparlanmanın sürmesiyle Güney Kore ve Japonya borsasında yükselişler görülürken Çin'de ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin devam etmesi ülke pay piyasalarında satış baskısına neden oldu.

Çin yönetiminin ekonomiye daha fazla destek sağlayabileceğine dair beklentilere karşın ülkede piyasalarda risk algısı devam ediyor. Ülkede dün açıklanan veriler, üretici fiyatlarında deflasyonist etkilerin sürdürdüğünü ortaya koymuştu. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ekimde yüzde 2,1 geriledi.

Öte yandan Goldman Sachs ekonomistleri Çin ekonomisinin kısa vadede bazı baskılarla karşılaşmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Diğer taraftan Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ilk teşvik paketini kullanarak ekonomiyi canlandırmayı ve kilit sektörlere yatırım yaparak yeni bir büyüme stratejisi başlatmayı hedefliyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da cari denge 4 trilyon 483,3 milyar yen (yaklaşık 29,1 milyar dolar) ile beklentilerin üzerinde fazla verdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 50.980 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,8 artışla 4.106 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 4.005 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 26.594 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 83.287 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Kısmetse Olur'dan ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.