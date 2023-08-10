Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel piyasalarda para politikalarına yönelik endişelerle birlikte Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Çin'deki deflasyon endişeleri ve ABD'nin Çin'in teknoloji yatırımlarına sınırlama getirme kararı risk algısını artırdı. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi takip ediliyor.