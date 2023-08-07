Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, ABD ve Çin'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Çin'de enflasyonun düşük seviyelerde seyretmesi ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırıyor. Asya borsalarında ise farklı performanslar görülüyor.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta ABD ve Çin'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Çin'de enflasyonun istenilen seviyenin oldukça altında olması harcamalara ilişkin endişeleri artırırken, bu durumun ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceğine yönelik korkular varlığını sürdürüyor.

Analistler, Çin hükümetinin ekonomik aktiviteyi güçlendirmek adına bir dizi adım attığını vurgulayarak, buna karşın enflasyon seviyesinin hala istenilen seviyenin altında kalmasının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,85 azalışla 2.580 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,9 değer kaybıyla 3.260 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,29 artışla günü 32.265 puandan tamamlarken, dolar/yen yüzde 0,4 değer kazancıyla 142,3 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 65.814 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,4 azalışla 19.464 puanda seyrediyor.