Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdürebileceği endişeleriyle negatif bir seyir izlenirken, Çin'de hizmet sektörü iyileşirken imalat sektöründe daralma devam ediyor. Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını daha uzun sürdürebileceğine dair endişelerle negatif seyrederken, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve endişeler, yatırımcı fiyatlamalarına yön veren temel faktör olmaya devam ediyor.

Çin'de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,1 seviyesine yükseldi.

Analistler, hizmet sektöründeki iyileşmeye karşın Çin'de imalat sektöründe daralmanın sürdüğünü ve ülke ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,42 azalışla 2.605 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artışla 3.279 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,68 değer kaybıyla günü 32.159 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 143,6 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 65.602 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 19.549 puanda seyrediyor.