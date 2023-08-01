Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel piyasalarda ekonomik aktiviteye ve enflasyon endişelerine bağlı olarak Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Çin ve Japonya'da imalat sanayi PMI verileri düşerken, Çin'deki ekonomik yavaşlama risk algısını destekledi. Avustralya Merkez Bankası ise politika faizini sabit tutarken, gelecekte artırabileceği sinyalini verdi. Güney Kore, Çin, Japonya, Hindistan ve Hong Kong borsalarında ise farklı oranlarda hareketlilik yaşandı.