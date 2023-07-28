Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izliyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı. Enflasyonda yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde gevşek para politikası etkisinin reel faiz oranları vasıtasıyla daha da güçleneceği belirtilerek, uzun dönem faiz oranlarının ciddi şekilde kontrol altında tutulmasının tahvil piyasalarının işleyişini etkileyebileceği ve oynaklığı artırabileceği kaydedildi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izliyor.

Bir süredir dünya ekonomilerinin başlıca problemi olan enflasyon, sınırlı da olsa gerilemeye devam ederken, bugün para politikası kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.

BoJ, bugünkü para politikası kararlarında, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu. Banka'nın politika faizi ve getiri eğrisinde değişikliğe gitmemesine karşın getiri eğrisi aralığını değiştirebileceği sinyali vermesi piyasalarda "şahin" bir adım olarak algılandı.

Metinde, enflasyonda yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde gevşek para politikası etkisinin reel faiz oranları vasıtasıyla daha da güçleneceği belirtilerek, uzun dönem faiz oranlarının ciddi şekilde kontrol altında tutulmasının tahvil piyasalarının işleyişini etkileyebileceği ve oynaklığı artırabileceği kaydedildi.

Böyle bir durumda getiri eğrisi bandının genişletilebileceği aktarılan metinde, devam eden belirsizlikler nedeniyle Banka'nın yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar gevşek para politikası uygulamasını sürdüreceği belirtildi.

Japonya'da açıklanan verilere göre, Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık yüzde 3,2 artışla beklentileri aştı.

Öte yandan, Çin hükümetinin inşaat sektörüne yönelik kısıtlamaları kaldırmaya devam etmesi Çin pay piyasalarını desteklerken, söz konusu yükselişe gayrimenkul şirketleri öncülük ediyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,17 değer kazancıyla 2.608 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 artışla 3.276 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,47 azalışla günü 32.766 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselişle 139,6 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 düşüşle 66.003 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 primle 19.897 puanda seyrediyor.