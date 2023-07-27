Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel piyasalar, Fed'in faiz artırımının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izledi. Japonya Merkez Bankası'nın para politikası kararı öncesi spekülasyonlar devam ediyor. Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izledi.

Asya'da bölgenin en önemli merkez bankalarından biri olan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarın açıklayacağı para politikası kararı öncesi Boj Başkanı Kazuo Ueda, "Şirketler için genişleyici parasal ortam devam ettirilecek." ifadesini kullandı.

Analistler, Banka'nın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak yarınki toplantıda politikada ayarlamalar yapabileceğine yönelik spekülasyonlar olduğunu anımsattı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 2.603 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 3.214 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,82 artışla günü 32.920 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 140,1 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 66.539 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 artışla 19.643 puanda seyrediyor.