Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, Fed'in para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izleniyor. Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını bekliyor. Çin'in ekonomiyi destekleyeceği beklentileri sıcaklığını koruyor. Avustralya'da enflasyon yavaşlıyor. Asya borsalarında ise farklı performanslar görülüyor.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlerken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Banka'nın gelecek döneme ilişkin net bir mesaj vermesinin politika alanını daraltabileceği endişesiyle düşük bir ihtimal olduğunu aktardı.

Çin Politbüro'nun emlak sektörünü destekleyeceğine dair yaptığı açıklamaların ardından Çin hükümetinin ekonominin farklı alanlarını destekleyeceğine ilişkin beklentiler sıcaklığını koruyor.

IMF raporunda, Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 5,2 ve 2024 yılı büyüme tahmininin yüzde 4,5 olarak korunduğu aktarıldı.

Öte yandan, Avusturalya'da enflasyon yavaşlamaya devam ediyor. Dün açıklanan verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık yüzde 6 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,68 azalışla 2.592 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.217 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde günü 32.652 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 azalışla 140,6 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 66.802 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 19.374 puanda seyrediyor.