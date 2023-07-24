Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel piyasalar, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftaya temkinli başladı. Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde belirsizlik, varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Analistler, Japonya'da haziranda yıllık enflasyonun yüzde 3,3 ile Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu belirterek, Banka'nın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak cuma günü gerçekleştirilecek toplantıda politikada ayarlamalar yapabileceğine yönelik spekülasyonların arttığını söyledi. Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, temmuzda hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,9 ve imalat sanayi PMI 49,4 ile beklentilerin altında kaldı.