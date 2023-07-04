Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel piyasalarda açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden gerilebileceği endişesi varlık fiyatlarını baskılıyor. Çin'in yarı iletken çip üretiminde kullanılan galyum ve germanyum maddelerinin ihracatına sınırlama getirmesi tansiyonu daha da yükseltebilir. Avustralya Merkez Bankası faizleri sabit bırakırken, gelecek toplantılarda faiz artışlarına devam edebileceği yönlendirmesinde bulundu.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalar, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlerken, Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden gerilebileceği endişesi varlık fiyatlarını baskılıyor.

Yarı iletken çip üretimi nedeniyle iki ülke arasında bir süredir tansiyon yüksek seyrederken, Çin, bugün aldığı kararla "ulusal güvenlik ve çıkarları koruma" gerekçesiyle 1 Ağustos itibarıyla yarı iletken çip üretiminde kullanılan galyum ve germanyum maddelerinin ihracatına sınırlama getirdiğini açıkladı.

Bu iki maddenin en büyük üreticisi olan Çin, dünyadaki germanyum üretiminin yüzde 67'sini, galyum üretiminin ise yüzde 95'ini üretiyor.

Analistler, söz konusu hamlenin bölgede tansiyonu daha da yükseltebileceğine dikkati çekerek, konuya ilişkin ABD tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası (RBA), bugün politika faizini yüzde 4,10'da sabit bırakırken, gelecek toplantılarda faiz artışlarına devam edebileceği yönlendirmesinde bulundu.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,35 azalışla 2.593 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyirle 3.242 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,98 değer kaybıyla günü 33.422 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 azalışla 144,4 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 65.357 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 19.400 puanda seyrediyor.