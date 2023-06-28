Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı devam ediyor. Çin Başbakanı Li Çiang, Çin ekonomisinin küresel ekonomik büyümeye ve uluslararası ticarete katkısıyla küreselleşmenin en önemli itici gücü olduğunu belirtti. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) dün Çin'in balıkçılık sübvansiyonlarının azaltılmasına ilişkin anlaşmayı resmi olarak kabul ettiğini duyurdu. Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı devam ediyor.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında konuşan Çin Başbakanı Li Çiang, Çin ekonomisinin küresel ekonomik büyümeye ve uluslararası ticarete katkısıyla küreselleşmenin en önemli itici gücü olduğunu belirterek, ülkelerin, ekonomi politikalarını bağımlılıktan duyulan endişelere ve riskleri azaltma yaklaşımına dayandırmasının hatalı olacağını ifade etti.

Öte yandan, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) dün Çin'in balıkçılık sübvansiyonlarının azaltılmasına ilişkin anlaşmayı resmi olarak kabul ettiğini duyurdu.

Başta Çin, AB, ABD, Güney Kore ve Japonya olmak üzere balıkçılık konusunda küresel sübvansiyonların 35,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 azalışla 2.564 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle önceki kapanışının hemen altında 3.189 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 değer kazancıyla günü 33.194 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 143,9 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 63.895 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 19.136 puanda seyrediyor.