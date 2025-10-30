Asya Borsalarında Fed'in Faiz Kararı ve ABD-Çin Görüşmesi Belirleyici Oldu

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz kararı ve ABD-Çin görüşmesinin ardından karışık bir seyir izleniyor.

Fed, dün, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed'den yapılan açıklamada, ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda genişlediği, istihdam artışlarının yavaşladığı, enflasyonun yılın başından bu yana arttığı kaydedildi.

Fed Başkanı Jerome Powell ise düzenlediği basın toplantısında, "Komitenin bu toplantıdaki tartışmalarında, aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda güçlü şekilde farklı görüşler vardı. Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak. Politika önceden belirlenmiş bir rotada değil." ifadelerini kullandı.

Analistler, Fed'in gevşeme süreci ve ABD'de hükümetin kapalı kalmayı sürdürmesinin öngörülebilirliği azalttığını ifade ederek, yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili görüşme için Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi.

Bu, ABD Başkanı Trump'ın bu yılın başında yeniden iktidara gelmesinin ardından iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu.

Şi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini, bunun tarihin öğrettiği bir ders ve gerçekliğin bir gereği olduğunu belirterek, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor." dedi.

Çin ve ABD nadir toprak elementleri konusunda anlaştı

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında zaman zaman sürtüşmelerin olmasının normal olduğunu ifade eden Şi, iki ülke liderinin ilişkileri doğru rotada ilerlemesine rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Trump da Çin lideri ile halihazırda pek çok konuda uzlaştıklarını, bu görüşmede de daha fazla konuda uzlaşmayı umduklarını belirtti. Trump, fentanil nedeniyle Çin'e getirdiği tarifeleri yüzde 10 'a çekeceğini açıklarken nisan ayında Çin'e gideceğini söyledi. Konuya ilişkin detaylar ve haber akışı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor

Bu gelişmelere ek olarak, Trump, Çin tarafıyla nadir toprak elementleri ve kritik mineraller konusunda her yıl müzakere edilecek 1 yıllık bir anlaşma vardıklarını açıkladı.

BoJ politika faizini değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 0,5 seviyesinde sabit tuttu. Karar 7'ye karşı 2 oyla alındı. BoJ üyeleri Naoki Tamura ve Hajime Takata alınan karara katılmayarak faizin yüzde 0,25 daha artırılması yönünde oy kullandı.

Politika metninde ekonominin tahminlerine uygun şekilde şekillenmesi halinde borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edeceği taahhüdünü yineleyen BoJ, tahminlerini değiştirmeyerek çekirdek TÜFE'nin 2025 mali yılında yüzde 2,7, 2026 mali yılında yüzde 1,8 olarak öngördüklerini açıkladı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 yükselişle 51.343 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,14 artışla 4.086 puandan günü rekor seviyelerden tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 3.992 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 26.169 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 84.536 puanda seyrediyor.