Haberler

Asya Borsalarında Düşüş: Ticaret Endişeleri ve Fed Belirsizlikleri Etkili

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve Çin arasındaki ticaret politikalarına yönelik endişeler ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine dair belirsizlikler, Asya borsalarında negatif seyir izlenmesine yol açtı. Japonya'da imalat sanayi PMI'ın 48,2 olarak açıklanması ve Avustralya Merkez Bankası'nın faiz oranını sabit tutması da piyasaları etkiledi.

Asya borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret politikalarına ilişkin endişelerin devam etmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecine yönelik belirsizliklerin etkisiyle negatif seyir izleniyor.

ABD ve Çin arasında, geçen hafta, Güney Kore'de gerçekleşen görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkmasına karşın iki ülke arasındaki gerilimin tekrar artabileceğine dair endişeler devam ediyor. Fed üyelerinden faiz indirim sürecine ilişkin gelen karışık mesajlar da piyasalardaki belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki temel anlaşmazlıkların henüz çözüme kavuşmamış olduğunu belirterek, ticaret görüşmesinden çıkan olumlu sonuçların kalıcılığı konusunda yatırımcıların temkinli davranmaya devam ettiğini söyledi.

Öte yandan makroekonomik veri tarafına bakıldığında Japonya'da ekim ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,2 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu verinin kötü gelmesinde ülkede otomotiv ve yarı iletken sektöründen gelen talepteki düşüş etkili oldu.

Avustralya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Merkez bankaları tarafında ise Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,6'da sabit bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun, 2022'deki zirvesinden bu yana önemli ölçüde düştüğü ancak son zamanlarda enflasyonda bir hızlanmanın görüldüğü belirtildi.

Yurt içi ekonomik faaliyetin toparlanmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, görünümün belirsizliği koruduğu bildirildi. Açıklamada, yurt içi ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmelerden kaynaklandığı vurgulandı.

Ülkede çeyreklik bazda açıklanan enflasyon verilerine göre yılın üçüncü çeyreğinde enflasyon çeyreklik bazda yüzde 1,3 gerçekleşerek beklentileri geride bırakırken yıllık bazda yüzde 3,2 olmuştu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,60 düşüşle 51.571 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,37 azalışla 4.121 puandan tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.955 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 kayıpla 25.953 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da da Sensex endeksi bir önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 83.704 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba'dan çok konuşulan fotoğrafa yanıt

Yapay zeka mı, gerçek mi? Ünlü isimden açıklama geldi
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Nutella'nın üreticisi Ferrero'ya sert uyarı

Dünya devinin kararı ortalığı karıştırdı, Türkiye'den uyarı geldi
Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi

Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi
Nafaka borcunda yeni dönem! Hapis süresine üst sınır geliyor

Nafaka borcunda yeni dönem! Bakanlık harekete geçti, üst sınır geliyor
İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı

Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı
Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti

Genç kadın, çocuklarına hiç unutamayacakları bir anı bıraktı
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.