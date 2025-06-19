Asya Borsalarında Belirsizlik ve Güney Kore'nin Ek Bütçesi

Asya borsalarında ABD'nin Orta Doğu'daki gerilime dahil olup olmayacağına yönelik belirsizlikler hakimken, Güney Kore yönetiminin zayıf iç talebi destekleme adımları ülke piyasalarında olumlu karşılandı.

ABD'nin Orta Doğu'daki gerilime dahil olup olmayacağına yönelik belirsizlikler küresel piyasaları baskılarken, ABD'nin ticaret tarifelerinin enflasyonu artırabileceği ve büyümeyi yavaşlatabileceği endişeleri, Fed ve yatırımcıların gelecek projeksiyonlarını etkiliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Banka, yıl sonu için faiz tahminini yüzde 3,9 olarak korurken, 2025'te iki faiz indirimi öngörüsünü sürdürdü.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası düzenlenen basın toplantısında tarifelerdeki artışların bu yıl fiyatları yukarı çekmesi ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

İsrail-İran arasındaki çatışmaların ne kadar daha süreceği ve etkilerine yönelik endişeler de yatırımcıların küresel çapta temkinli davranmasına neden olurken, ABD'nin Orta Doğu'daki gerilime dahil olup olmayacağına yönelik haber akışı da yakından takip ediliyor.

Öte yandan, Güney Kore, zayıf iç talebi desteklemek amacıyla 20,2 trilyon won ek harcama içeren 30,5 trilyon wonluk ek bütçe önerdi. Maliye Bakanlığı, büyümeyi teşvik etmeyi ve kırılgan sektörleri desteklemeyi hedefleyen bütçeyle, vergi gelirlerindeki 10,3 trilyon wonluk açığın da telafi edileceğini açıkladı.

Analistler, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'nin olası müdahalesine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yükselen petrol fiyatlarının, maliyet baskılarını artırabileceği endişesinin bölge pay piyasalarında satıcılı seyri desteklediğini belirtti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 azalışla 38.544 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.978 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 kayıpla 3.359 puandan işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 düşüşle 23.215 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 81.396 puan seviyesinde seyrediyor.