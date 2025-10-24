Haberler

Asya Borsalarında ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri İyimserliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asya borsalarında, ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmeleri nedeniyle pozitif bir seyir gözlemleniyor. Beyaz Saray'ın açıklamaları, piyasalarda iyimser bir hava oluşturdu. ABD Başkanı Trump'ın Asya turu ve müzakerelerin detayları yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Asya borsalarında, ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliklerin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamayla küresel ticaret dengeleri açısından önem taşıyan ABD-Çin görüşmesinin doğrulanması piyasalarda pozitif bir hava oluşturdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in açıklamalarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Güney Kore ve Japonya liderleriyle yapacağı temasları kapsayan Asya turuna çıkacak. ABD Başkanı Trump 26 Ekim'de Malezya'ya gidecek ve burada Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

ABD Başkanı sonrasında Japonya'ya geçecek ve 28 Ekim sabahı ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşecek. Daha sonra 29 Ekim'de Güney Kore'ye gidecek olan Trump, burada Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile buluşacak.

Aynı gün Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin açılışına katılarak konuşma yapacak olan Trump, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer APEC liderleriyle bir araya gelecek.

Ayrıca, ABD ve Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümüne yönelik müzakerelerin yeni turunun da 24-27 Ekim tarihlerinde Malezya'da yapılacağı bildirildi.

Analistler, Trump'ın bölgedeki ziyaretlerinin devletlerararası ilişkiler için önemli olduğunu ifade ederek, yeni ticaret anlaşmaları ve tarife uzlaşılarına yönelik iyimserliklerin bölgede risk iştahını artırdığını söyledi.

Japonya'da eylül enflasyonu beklentilere paralel gerçekleşti

Öte yandan bölgede açıklanan makroekonomik verilerde yatırımcıların odağında bulunurken, Japonya'da eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda da yüzde 2,9 arttı.

Analistler, Japonya'da enflasyonun önceki aya göre hızlandığını ve yıllık enflasyonun Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu belirterek, ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae'nin uygulayacağı mali politikaların uzun dönemli etkilerine yönelik soru işaretlerinin varlığını koruduğunu belirtti.

Bununla birlikte Japonya'nın yeni Maliye Bakanı Satsuki Katayama, BoJ politikasının hükümet politikasıyla uyumlu olması gerektiğini söyledi.

Ayrıca ülkede, ekim ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) 48,3 ile beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI 52,4 ve bileşik PMI 50,9 olarak açıklandı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,39 yükselişle 49.317 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 artışla 3.941 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 3.948 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 primle 26.125 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 84.372 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Gözler CHP'nin mutlak butlan davasında! İşte mahkemenin önündeki 4 seçenek

Siyasetin gözü çıkacak kararda! İşte olası 4 senaryo
Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...

Pezeşkiyan, önce Türkiye'yi örnek verdi sonra isyan etti
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.