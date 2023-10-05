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Asya Borsaları Yükselişte, Güney Kore Negatif Ayrıştı

Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı. Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına ilişkin 'soğuma' sinyalleri vermesinin ardından artan risk iştahı, Asya pay piyasalarına da taşındı. Doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle Japonya pay piyasalarındaki yükseliş dikkat çekti.