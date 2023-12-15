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Asya Borsaları Yükselişte, Çin Negatif Ayrıştı

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Asya borsaları alış ağırlıklı seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı. Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarını açıkladığı ve yoğun veri gündeminin takip edildiği haftanın son işlem gününde artan risk iştahının Asya'ya pay piyasalarına da taşındığını belirtti.

Asya borsaları alış ağırlıklı seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarını açıkladığı ve yoğun veri gündeminin takip edildiği haftanın son işlem gününde artan risk iştahının Asya'ya pay piyasalarına da taşındığını belirtti.

Çin Merkez Bankası (PBoC) temel politika faiz oranlarını değiştirmeyerek, piyasada artan nakit talebi karşısında daha fazla likidite sağladı.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de sanayi üretimi kasımda yıllık yüzde 6,6 ile beklentileri aşarken, perakende satışlar yıllık yüzde 10,1 artışla tahminlerin altında kaldı.

Japonya'da öncü imalat sanayi PMI 47,7 ile öngörülerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI 52 oldu.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunurken, analistler, bankanın normalleşme adımlarının ilk sinyallerini verebileceği yönündeki beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini bildirdi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,76 artışla 2.563 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 2.940 puan oldu.

Japonya'da Nikkei yüzde 0,87 değer kazancıyla günü 32.970 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 primle 142 seviyesinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 70.960 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,3 yükselişle 16.780 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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