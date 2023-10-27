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Asya Borsaları Yükselişte

Çin hükümetinin ekonomiyi destekleme adımlarına devam etmesi ve ABD'de teknoloji yoğun Nasdaq endeksinin vadeli kontratlarındaki yükseliş Asya pay piyasalarını destekledi. Japonya'da ise enflasyon verileri BoJ'un alacağı kararlara ilişkin belirsizlikleri artırdı.