Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, ABD ve Japonya'da piyasaların tatil olması nedeniyle dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklığın sınırlı kaldığını ifade etti.

Öte yandan Çin'in sıkıntılı durumdaki bazı gayrimenkul şirketlerine fonlama kanalını açabileceği beklentisi aşağı yönlü baskıları törpülüyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,17 artışla 2.515 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 primle 3.060 puan oldu.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,4 düşüşle 149 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 66.028 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 17.780 puanda seyrediyor.