Asya borsaları yükseldi
Ekonomi Haberleri
Asya borsaları, alış ağırlıklı bir seyir izledi.
Asya borsaları, alış ağırlıklı bir seyir izledi.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarının sonuna yaklaşılmış olabileceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla başlayan pozitif seyir, yeni günde Asya piyasalarına da taşındı.
Çin kaynaklı belirsizlikler varlığını sürdürmeye devam etse de Nvidia kaynaklı pozitif hava bölgede etkisini sürdürüyor.
Fed'in "şahin" politikalarında sona yaklaşılmış olabileceği ihtimali bölge genelinde teknoloji şirketleri öncülüğünde pay piyasalarını desteklerken, Nvidia ile çalışan şirketlerin de dünkü şirket finansal sonuçlarından oldukça olumlu etkilendiği görülüyor.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,28 artışla 2.537 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 primle 3.090 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,87 değer kazancıyla günü 32.287 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 yükselişle 145,1 seviyelerinde işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artarak 65.583 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükselişle 18.230 puanda seyrediyor.