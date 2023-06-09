Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları, alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının "şahin" politikaları yakında terk edebileceği beklentisinin güçlenmesi risk iştahını desteklerken, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlarını güçlendireceği beklentisi de öne çıkıyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 0,2 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 4,6 geriledi.

Analistler, söz konusu verilerin hem ülke içindeki ekonomik aktivitenin yavaşlamış olabileceği hem de dünya genelindeki talepte güç kaybının yaşanıyor olabileceği endişesini gündeme taşıdığını ifade etti.

Öte yandan Çin hükümetinin dün mevduat faizlerinde indirime gittiğini hatırlatan analistler, açıklanan verilerin bu adımlara yenilerinin eklenebileceği tahminlerini beraberinde getirdiğini söyledi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 artışla 2.641 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,5 primle 3.228 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,97 değer kazancıyla günü 32.265 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 artışla 139,47 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay bir seyirle 62.846 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 0,7 yükselişle 19.441 puanda seyrediyor.