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Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları yükseldi

Ekonomi Haberleri

Asya borsalarında alıcılı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında alıcılı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik veri takvimi ve dünya genelinde merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceği haftaya temkinli başladı.

Asya'da pay piyasalarının haftaya karışık seyirle başlamasının ardından kapanışa yakın alış eğilimi öne çıkarken, Çin'de yarın açıklanacak makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,16 artışla 2.479 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,17 yükselişle 3.310 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,81 değer kazancıyla günü 29.626 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 135,9'dan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,72 artışla 62.476 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,74 değer kazanarak 19.968 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA / Duhan Değirmenci - Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Asya Ekonomi Haberler

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