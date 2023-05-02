Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları alıcılı bir seyir izledi.

Asya'da, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde yatırımcıların temkinli hareket etmesi dikkati çekti.

Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Merkez bankası kararlarının öne çıktığı haftada, bugün Avustralya Merkez Bankası (RBA) beklentilerin aksine politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,85'e çıkarırken, Banka'dan yapılan açıklamada, gerekmesi halinde faiz artışlarına devam edileceği belirtildi.

Çin tarafında ise piyasalar perşembe gününe kadar kapalı olsa da pazar günü açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 49,2'ye inmesi ve imalat sanayinde daralmaya işaret etmesi ekonomiye ilişkin endişelerin güçlenmesine neden oldu.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,91 artışla 2.524 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla günü 29.156 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 137,6'dan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 61.462 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselişle 19.943 puanda seyrediyor.