Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları alıcılı bir seyir izledi.

ABD'de teknoloji şirketlerinin karlılıklarının beklentileri geride bırakmasıyla artan risk iştahı Asya'da da etkili olurken, Japonya Merkez Bankası (BoJ), bugün açıkladığı para politikası kararlarında değişikliğe gitmedi. BoJ, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Bankadan yapılan açıklamada, 1,-1,5 yıllık bir dönemde uygulanmak üzere para politikasında "geniş perspektifli" bir gözden geçirme kararı alındığı belirtildi.

BoJ, 2023 büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,4'e indirirken, 2024'e ilişkin büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye yükseltti. Banka, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisini 2023 için yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e, 2024 için de yüzde 1,8'den yüzde 2'ye çıkarttı.

Öte yandan, Çin'de büyük bankaların bilançolarını açıklaması beklenirken, analistler, pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini ifade etti. Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi yüzde 0,8 ve perakende satışlar yüzde 7,2 artışla beklentileri geride bıraktı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,23 artışla 2.501 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,14 yükselişle 3.323 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla günü 28.856 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 1,21 üzerinde 135,6'dan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 60.830 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,58 yükselişle 19.956 puanda seyrediyor.