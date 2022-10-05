Asya borsaları yükseldi Ekonomi Haberleri Asya borsalarında, küresel çapta artan risk iştahının etkisiyle alıcılı bir seyir izlendi. Asya borsalarında, küresel çapta artan risk iştahının etkisiyle alıcılı bir seyir izlendi. Küresel piyasalarda artan resesyon riskinin merkez bankalarının şahin duruşlarını yumuşatacağına yönelik beklentilerle pay piyasaları yükseliş eğiliminde hareket etmeye devam ediyor. Çin piyasalarında Altın Hafta dolayısıyla resmi tatil sürerken, bugün Hindistan borsasında da işlem gerçekleşmiyor. Japonya'da açıklanan verilere göre, eylül ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) önceki aya göre 0,3 puan artarak 52,2'ye yükseldi. Bu gelişmelerle kapanışta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,48 değer kazanarak 27.120 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 144,4'ten işlem görüyor. Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,7 yükselişle 6.815 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,26 primle 2.215 puandan kapandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise tatil dönüşü hafta başından bu yana yaşanan ralliyi telafi ederek yüzde 5,89 artışla 18.085 puana çıktı. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Aslan Çin Halk Cumhuriyeti India Asya Ekonomi Haberler

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