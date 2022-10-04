Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, küresel çapta artan risk iştahının etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde alıcılı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda, açıklanan verilerin ekonomilerde soğumaya işaret etmesi, tahvil faizlerindeki düşüş eğilimi ve uluslararası kurumlardan hızlı faiz artırımlarına ilişkin gelen uyarılar ile alıcılı bir seyir izleniyor.

Altın Hafta dolayısıyla hafta boyunca kapalı olacak Çin borsasına, bugün Hong Kong da katıldı. Resmi tatiller dolayısıyla işlem hacmi normalin altında seyretse de açık olan piyasalarda risk iştahının yüksek seyrettiği gözlendi.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da enflasyon eylülde yıllık yüzde 2,8 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Avustralya Merkez Bankası ise politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,6'ya yükseltti. Kısa sürede yüklü faiz artırımı yaptıklarını, bu durumun hane halkını etkilediğini belirten Banka, bu nedenle hareketin hızını yavaşlatmaya karar verdiğini bildirdi. Piyasada, Banka'nın 50 baz puanlık faiz artırması bekleniyordu.

Öte yandan Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin Japonya'nın kuzeydoğusu üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmesinin ardından gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi.

Bu gelişmelerle kapanışta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,96 değer kazanarak 26.992 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 144,7'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,1 artışla 57.981 puanda seyrederken, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 3,75 yükselişle 6.699 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 primle 2.209 puandan kapandı.