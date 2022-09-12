Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, tatil dolayısıyla birçok ülke piyasasının işleme kapalı olması dikkati çekerken, açık olan piyasalar alıcılı seyretti.

Asya borsalarında, tatil dolayısıyla birçok ülke piyasasının işleme kapalı olması dikkati çekerken, açık olan piyasalar alıcılı seyretti.

Çin, Hong Kong ve Güney Kore piyasalarında resmi tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmiyor. Açık olan Japonya, Hindistan ve Avustralya borsalarında ise, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin büyük oranda azalmasıyla artan risk iştahının devam eden etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Öte yandan Japonya'da ekonomi yönetiminin gündemini; dolar karşısında hızla değer kaybeden yen oluşturmaya devam ediyor.

Japonya Merkez Bankası yetkilileri mevcut kur hareketleri sürerse herhangi bir seçeneği dışlamadan gerekli adımları atacaklarını vurgularken, söz konusu açıklamalar bankanın gelecek haftaki toplantısının önemini artırıyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artarak 28.542 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 142,7 ile 24 yılın zirvesine yakın seviyelerde hareket etmeye devam ediyor.

Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1 yükselerek 6.965 puandan günü tamamlarken, Hiindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 60.177 puanda seyrediyor.