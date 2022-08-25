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Asya borsaları yükseldi

Ekonomi Haberleri

Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya genelinde Çin'de ekonomi yönetiminin hamleleri yakından izlenmeye devam edilirken, ülke merkez bankasının 50 baz puanlık bir zorunlu karşılık indirimine daha gitmesi bekleniyor.

Öte yandan Çinli yetkililer her ne kadar ekonomiyi desteklemek için aşırı teşviklere ihtiyaç duyulmadığını belirtseler de ülkede istihdamı genişletmek ve iş piyasası istikrarını güçlendirmek için mali, parasal ve endüstriyel politikalara odaklanılacağı bildirildi.

Japonya Merkez Bankası'ndan aşırı gevşek para politikalarının sürdürülmesi gerektiğine dair mesajlar gelmeye devam ederken, geçen ay 50 baz puanlık sürpriz faiz artırımına giden Güney Kore Merkez Bankası bu ay da politika faizini 25 baz puan yükseltti ve yüzde 2,5'e çıkardı.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,97 artışla 3.246 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,22 yükselişle 2.477 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,58 değer kazanarak 28.479 puana yükselirken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 136,5 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,48 primle 19.938 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,63 artışla 59.462 puanda bulunuyor.

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Kaynak: AA / Murat Aslan - Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Togo Cumhuriyeti Ekonomi Asya Ekonomi Haberler

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