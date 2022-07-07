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Asya borsaları yükseldi

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların ardından alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların ardından alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin dün açıklanan tutanakları, bankanın yüksek enflasyonun devam etmesi halinde para politikasında "daha kısıtlayıcı" olabileceğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Üyeler, ekonomik görünümün kısıtlayıcı bir politika duruşuna geçmeyi gerektirdiği konusunda hemfikirdi ve yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi halinde daha da kısıtlayıcı bir duruşun uygun olabileceği ihtimalini kabul etti." değerlendirmesi yer aldı.

Tutanakların bankanın enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi ile küresel çapta pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamalar da piyasaları destekledi.

Açıklamada, Çin ve ABD'nin makro ekonomik politikalar üzerindeki alışverişi güçlendireceği ve ekonomi ile ticaretin pragmatik iş birliğini teşvik edeceği belirtilerek, "ABD'yi, Çin'e yeni ticari yaptırımlar getirmeyi bırakmaya çağıyoruz." dedi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,27 artışla 3.364 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 yükselişle 2.334 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 artarak günü 26.491 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 136,1'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 54.146 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 21.623 puanda seyrediyor.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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