Asya borsaları yükseldi - Haberler

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Geçen hafta açıklanan ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) mayıs ayı toplantı tutanaklarının, enflasyonist baskıların farkında olunduğu ve faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanması ile piyasalarda risk iştahı arttı. Buna ek olarak cuma günü ABD'de açıklanan ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının yıllık bazda 4 ayın en düşük artışını kaydetmesi, enflasyonist baskıların azalacağına işaret etti.

Küresel çapta açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de ekonomik aktivitenin yavaşlamasına karşın resesyon riskinin düşük olduğu yorumlarının artmasını sağladı.

Söz konusu gelişmelere ek olarak, Çin'de vaka sayılarındaki iyimser seyir paralelinde haziran itibarıyla Şanghay kentinde kısıtlamaların azaltılacağının açıklanması ve kademeli normalleşmenin Pekin'de de uygulanacağı beklentisi pay piyasalarını destekledi.

Emsallerinin aksine gevşek para politikasını benimseyen Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yönlendirmeleri de yakından takip edilirken, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda ekonomik faaliyeti desteklemek için güçlü parasal genişlemeye sabırla bağlı kalacakları sözünü verdi. Kuroda ayrıca, Japon yeninin istenmeyen bir şekilde zayıflamasının ardından yeniden istikrar kazandığını söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artarak 3.149 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükselerek 2.670 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 primle 27.369 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 127,4 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2 yükselişle 55.987 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 değer kazancıyla 21.121 puanda seyrediyor.