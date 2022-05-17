Asya borsaları yükseldi - Haberler

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Asya borsaları yükseldi

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele için gerçekleştirdiği agresif faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri, risk iştahının düşük kalmaya devam etmesine neden olurken, yatırımcıların getiri arayışı da sürüyor.

Asya tarafında ise Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında devreye alınan tedbirlerin ekonomiye yansımalarına dair endişeler gündemin odağındaki yerini korurken, bölgesel vaka sayılarındaki gerileme ve salgının kontrol altına alınması konusundaki çabalar iyimserliği destekledi.

Öte yandan, Japon yeninin dolar karşısında aşırı zayıflamasına karşın ülkede ekonomi yetkililerinin "parasal desteklerin sürdürüleceği" mesajını koruması dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artarak 3.094 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselerek 2.620 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 26.660 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 129,5 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,8 primle 53.933 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,1 kazançla 20.565 puanda seyrediyor.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Asya, Ekonomi, Haberler

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