Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, Çin ve Japonya'dan ekonomiye desteğin devamına ilişkin gelen sinyaller ile alıcılı bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla şehir kapatmalarının devam ettiği Çin'in Pekin kentinde toplu test programına başlanmasının ardından vaka sayılarında nispi düşüş kaydedildi. Uygulamanın, bugünden itibaren önemli şirketlerin faaliyet merkezi olarak bilinen Hangzhou kentinde de hayata geçirileceği belirtilirken, Çin Merkez Bankası ve yetkililerden de ekonomiye destek açıklamaları geldi.

Öte yandan bugün kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ), ultra gevşek para politikasını sürdürme taahhüdü verdi.

Rusya-Ukrayna savaşı, Kovid-19 salgınının seyri ve bu paralelde emtia fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ekonomik görünüm ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü riskler bulunduğuna işaret eden banka, bu kapsamda 2022 mali yılına ilişkin enflasyon beklentisini yüzde 1,1'den yüzde 1,9'a yükseltti, büyüme öngörüsünü ise yüzde 3,8'den yüzde 2,9'a düşürdü.

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, gerekirse para politikasını daha fazla gevşetmekten çekinmeyeceklerini vurgulayarak, "Kur hareketlerinin Japon ekonomisi ve fiyatlar üzerindeki etkisini yakından takip ediyoruz. Japonya ekonomisinin, salgın öncesi seviyelere dönememesi nedeniyle diğer ülkelerde olduğu gibi faizleri artırma durumumuz yok." dedi.

Açıklamaların ardından dolar/Japon yeni paritesi 130,3 ile son 20 yılın en yüksek seviyesini gördü. Japonya'da Nikeki 225 endeksi ise yüzde 1,8 artışla 26.848 puandan günü tamamladı.

Kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 artarak 2.973 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselerek 2.667 puan oldu.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 primle 20.163 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 kazançla 57.310 puanda seyrediyor.