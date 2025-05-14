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Asya Borsaları Tarife Geriliminde Azalma ile Pozitif Seyir İzliyor

Asya Borsaları Tarife Geriliminde Azalma ile Pozitif Seyir İzliyor
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Asya borsalarında ABD ve Çin arasındaki gümrük tarifelerinde yaşanan gerilimin azalması, risk iştahını artırarak Japonya hariç pozitif bir seyir sağladı. Küresel piyasalarda ise bu gelişmeler iyimserliği destekliyor. Japonya'da ÜFE beklentilerin altında kalırken, Hindistan ile Pakistan'daki ateşkes gelişmeleri de takip ediliyor.

Asya borsalarında ABD ve Çin arasındaki tarife geriliminin azalması risk iştahını artırırken, Japonya hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda da ABD ile Çin'in 90 günlüğüne karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak indirme kararı iyimserliği desteklemeye devam ederken, tarifelerin ekonomik etkilerine dair belirsizlikler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Japonya'da açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında kalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 artarak tahminlere paralel gerçekleşti.

Öte yandan, Hindistan ile Pakistan arasında sağlanan ateşkese ilişkin gelişmeler izlenirken, Hindistan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cammu Keşmir çıkışına tepki göstererek, konunun Pakistan ve Hindistan arasında ele alınması gerektiğini vurguladı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 38.130 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 artışla 2.641 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 yükselişle 23.560 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 3.399 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 81.289 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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