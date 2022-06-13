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Asya borsaları sert düştü

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Asya borsaları sert düştü

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde sert düşüş yaşandı.

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde sert düşüş yaşandı.

ABD'de cuma günü açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin, mayısta beklentileri aşarak yıllık yüzde 8,6 ile 1981'den bu yana en hızlı artışa işaret etmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını sürdüreceği endişelerini beraberinde getirdi. Bu durum küresel çapta pay piyasalarında satışları beraberinde getirirken, tahvil piyasasından çıkışlar hızlandı.

Azalan risk iştahı küresel dolar talebini artırırken, Japon yenindeki zayıflama da sürdü ve dolar/yen paritesi 135,2 ile tarihi zirvesini test etti.

Bu gelişme karşısında Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Japon yenindeki keskin değer kaybını arzu etmediklerini, bunun ekonomi için iyi olmadığını söyledi. Döviz kuru hareketlerinin ekonomi ve fiyatlar üzerindeki etkilerini yakından izlediklerini vurgulayan Kuroda, "BoJ, daha yüksek ücretler elde etmek için ekonomiyi parasal gevşeme ile desteklemeye devam etmeli." dedi.

Kuroda'nın bu açıklamaları, bankanın cuma günü gerçekleştireceği toplantıda ultra gevşek para politikasını sürdüreceği beklentilerini pekiştirdi.

Çin tarafında ise artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası bazı tedbirler yeniden uygulamaya alınırken, ABD ile Tayvan üzerinden yükselen gerilim de riskleri artırıyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 azalarak 3.256 puan oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,5 gerileyerek 2.505 puan ile Kasım 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeden kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 düşüşle 26.987 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 134,6'dan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,8 değer kaybıyla 52.765 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,4 azalışla 21.063 puanda seyrediyor.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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