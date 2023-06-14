Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyretti, Japonya'da Nikkei 225 Pozitif Ayrıştı

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun mayısta yavaşlamasının ardından pozitif bir seyir izlerken, Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı. Çin Merkez Bankası'nın attığı 'güvercin' adımlar yakından takip ediliyor.