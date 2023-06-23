Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyretti

Asya borsaları, haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izledi. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik söylemlerin güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.