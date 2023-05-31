Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyretti

Küresel pay piyasalarında artan belirsizliklerle birlikte Asya borsaları da satış ağırlıklı bir seyir izledi. Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) daralmanın hızlandığına işaret ederken, Japonya'da sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.577 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,8 azalışla 3.200 puan oldu.