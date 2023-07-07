Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzliyor
Ekonomi Haberleri
Asya borsaları, haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izledi. Küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon endişeleri devam ederken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Çin Başbakanı Li Qiang arasındaki görüşme takip ediliyor. İhracat izinleri üzerinden yeniden yükselen tansiyonun risk iştahını olumsuz etkilediği belirtilirken, görüşmeden çıkacak kararların varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Japonya'da açıklanan verilere göre öncü endeks artış gösterirken, Güney Kore, Çin, Japonya, Hindistan ve Hong Kong'da borsa endeksleri düşüş yaşadı.
Asya borsaları, haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izledi.
Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle negatif seyrini sürdürürken, gözler ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Çin Başbakanı Li Qiang arasındaki görüşmeye çevrildi.
Analistler, iki ülke arasında son zamanlarda ihracat izinleri üzerinden yeniden yükselen tansiyonun risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, görüşmeden çıkacak kararların varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.
Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre öncü endeks 96,8'den 109,5'e çıktı.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,16 düşüşle 2.526 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,3 azalışla 3.197 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,17 değer kaybıyla günü 32.388 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 azalışla 143,4 seviyelerinde işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 65.370 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 azalışla 18.346 puanda seyrediyor.