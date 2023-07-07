Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzliyor

Asya borsaları, haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izledi. Küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon endişeleri devam ederken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Çin Başbakanı Li Qiang arasındaki görüşme takip ediliyor. İhracat izinleri üzerinden yeniden yükselen tansiyonun risk iştahını olumsuz etkilediği belirtilirken, görüşmeden çıkacak kararların varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Japonya'da açıklanan verilere göre öncü endeks artış gösterirken, Güney Kore, Çin, Japonya, Hindistan ve Hong Kong'da borsa endeksleri düşüş yaşadı.